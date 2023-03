La voce di Lisa Manara e la chitarra di Aldo Betto nella sala Misciano di Narni

La voce potente e graffiante della cantante romagnola Lisa Manara, accompagnata dalla chitarra di Aldo Betto, frontman dei Savana Funk, saranno sabato 18 marzo alle 21 nella sala Misciano di Narni, in via Garibaldi 29. Lisa Manara si esibirà con un programma musicale che si focalizza sulle canzoni di Miriam Makeba, Nina Simone, Cesaria Evora e Fatoumata Diawara, con l’aggiunta di qualche brano scritto e musicato dalla stessa cantante romagnola. Una declinazione della black music illuminata a luce radente, con l’aggiunta di una nota world. Lisa Manara, seppur giovane, ha un curriculum di tutto rispetto: a vent’anni ha partecipato al talent ‘The Voice’ con la squadra di Riccardo Cocciante, ha già partecipato a numerose rassegne e festival jazz, dall’Artusi jazz festival al Torrione jazz club di Ferrara, Crossroad, il Festival jazz dell’Emilia Romagna cantando al Tenda di Modena, ad Urbino jazz. È stata per due anni la vocalist di Gianni Morandi nel tour ‘D’amore d’autore’. L’ingresso all’evento di sabato 18 marzo è gratuito su prenotazione: [email protected]

