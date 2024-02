Lavori idrici a Terni Nord da giovedì sera a venerdì mattina

Dalle ore 22 di giovedì 15 febbraio alle 6 di venerdì 16, a Terni, sono in programma lavori di manutenzione straordinaria da parte del Servizio Idrico Integrato. A comunicarlo è lo stesso SII: «Le zone interessate dal cantiere sono strada di Pietrara, via Mascagni, via Donizetti, via Toscanini, via Pozzo Saraceno, via Macinarotta, via Leoncavallo, strada di Fosso Canale, via Scarlatti, via dell’Aquila, strada del Cerqueto, via Casella, via Pizzetti, via dei Colli, via Respighi, via Gigli, strada di Collerolletta, strada di Colleluna e zone limitrofe».

Prisciano

Sempre nel Comune di Terni «sono stati posticipati per motivi tecnici a venerdì 16 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, i lavori di manutenzione previsti per il 15 febbraio in strada di Prisciano, strada di Volghe e strada di Panfano».

Il SII avverte

In sostanza, spiega il SII, «durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive». Il SII metterà a disposizione «un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile».