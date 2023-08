Occhi all’insù domenica pomeriggio a Foligno per ammirare il passaggio delle Frecce Tricolori. Dopo le prove generali di sabato, il 6 agosto è andato in scena il ‘Foligno Airshow’, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare, che ha permesso al pubblico l’accesso all’aerea aeroportuale.

LE FOTO