L’esempio di Maria Assunta resterà una luce per la comunità Massetana e non solo

Se n’è andata una donna che rappresenterà a lungo un esempio per tutti coloro che hanno avuto la fortunata di incontrarla sul proprio cammino. Grande il cordoglio a Massa Martana (Perugia) per la scomparsa della pittrice 54enne Maria Assunta Toniacci. Viveva nella frazione di Viepri e da tempo era affetta da SLA, patologia neurodegenerativa che ad oggi non dà chance di guarigione. Dal 2009 Maria Assunta viveva con il supporto dei macchinari ma, nonostante ciò, ha continuato a guardare alla vita con coraggio, speranza e amore, donandosi agli altri attraverso la pittura che eseguiva per tramite di un puntatore oculare – lo stesso che le consentiva di comunicare con le parole – e che l’ha portata a partecipare a numerose esposizioni. Le esequie si sono tenute sabato nell’abbazia di Santa Maria a Viepri ed hanno visto la partecipazione di una comunità commossa e unita, consapevole di quanto Maria Assunta sia stata e sarà importante prt tutti.

Condividi questo articolo su