L’hashish arriva con la cesta calata dalla finestra: donne nei guai a Foligno. Arresti

Spacciavano hashish con ‘base’ in un’abitazione nel centro storico di Foligno, spesso calando dalla finestra una sorta di cesta/paniere con la droga, dove il cliente di turno depositava i soldi per pagarla. Per questo due donne sono state arrestate – e tradotte in carcere – ed altre due sono state colpite dal divieto di dimora in Umbria: sono tutte di nazionalità italiana. Le misure sono state eseguite giovedì mattina dagli agenti del commissariato folignate a seguito di un’indagine condotta dallo stesso personale, con il coordinamento della procura di Spoleto, avviata nel settembre del 2022.

L’indagine

Decine le cessioni di droga che avvenivano ogni giorno, praticamente ad ogni ora, documentate dagli agenti della polizia di Stato folignate. ad incastrare le quattro donne sono stati sia i filmati ricavati da alcune telecamere di videosorveglianza, che le testimonianze convergenti e definite inequivocabili acquisite dagli inquirenti. Oltre al ‘sistema’ del paniere calato dalla finestra, lo spaccio avveniva nei pressi del portone di ingresso dell’edificio. Durante l’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal gip di Spoleto, gli agenti hanno anche sequestrato un etto e mezzo di hashish, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e 3.600 euro in contanti.