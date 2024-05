Contro bullismo e abusi: il Soroptimist di Terni organizza un convegno dedicato

Si terrà venerdì 10 maggio, alle ore 17 presso il museo diocesano di Terni (via XI Febbraio), il convegno intitolato ‘Dal cyberbullismo all’adescamento – Giornata di formazione e sicurezza cibernetica’. L’organizzazione è curata dal Soroptimist International di Terni nell’ambito del patto di collaborazione siglato con il Comune di Terni – da qui i ringraziamenti dell’associazione all’assessore comunale Viviana Altamura ed alla Direzione welfare – e che rientra nel progetto nazionale contro bullismo e cyberbullismo voluto dal Soroptimist International. Interverranno: Valentino Adriani (coordinatore nazionale Mosap – Polizia di Stato), Valentina Rapaccini (neuropsichiatra infantile) e Maurizio Bechi Gabrielli (psicologo e psicoterapeuta). L’incontro sarà moderato da Raffaella Brizioli, presidente del Soroptimist di Terni. «Il bullismo, il cyberbullismo e l’adescamento online – riporta una nota degli organizzatori – rappresentano fenomeni pervasivi e destabilizzanti che minano il tessuto sociale delle istituzioni educative. Tali forme di violenza, se non affrontate tempestivamente ed in modo adeguato, possono generare conseguenze psicologiche durature compromettendo il benessere emotivo degli individui coinvolti. Affrontare queste manifestazioni di violenza – prosegue – richiede un impegno collettivo e sinergico da parte della comunità educativa e delle istituzioni preposte, per favorire una cultura del rispetto reciproco e della tutela dei diritti umani e promuovere una cultura digitale basata sull’etica dell’interazione online, nonché sviluppare competenze critiche che permettano di riconoscere e contrastare le varie forme di abuso nel cyberspazio».

Il progetto

Nel corso dell’evento verrà presentato un progetto formativo/informativo che il Soroptimist intende proporre alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio per l’anno scolastico 2024/2025, «progetto che si svolgerà tramite sessioni interattive condotte da psicologi, neuropsichiatri ed esperti in sicurezza informatica e reati online. Al termine delle attività – spiega il Soroptimist di Terni – sarà condotta un’analisi dei risultati mediante l’impiego di strumenti di valutazione quali sondaggi rivolti agli studenti, ai docenti e ai genitori. I dati raccolti saranno fondamentali per monitorare l’efficacia dell’intervento e identificare eventuali aree di miglioramento. I risultati ottenuti saranno presentati in un secondo evento ricognitivo che il Soroptimist Club di Terni organizzerà ad aprile/maggio del 2025».