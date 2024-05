Terni, c’è il II meeting nazionale e torna Meet-In Piediluco. Poi via al cantiere Pnrr

Tutto pronto a Piediluco per il II meeting nazionali di canottaggio, in programma l’11 e il 12 maggio nelle acque del bacino lacustre ternano. Torna così anche Meet-In Piediluco, l’iniziativa promossa dal CCP con il sostegno della fondazione Carit e il patrocinio della Fic e dell’assemblea legislativa della Regione.

L’obiettivo e le foto

Lo scopo resta lo stesso, ovvero «celebrare la cultura e il turismo che anima il territorio durante e oltre le competizioni». Al centro dell’attenzione ci sarà il workshop di fotografia sportiva, co-organizzato dall’associazione Kate Creative Studio di Arrone e previsto domenica 12 maggio. La sessione formativa avrà inizio alle ore 10 con un’introduzione alle tecniche base e proseguirà con attività pratiche sul campo. I partecipanti avranno l’opportunità di catturare l’essenza del canottaggio e la bellezza del lago, sotto la guida esperta di fotografi professionisti. Il workshop è gratuito e limitato a 10 corsisti. Per maggiori informazioni e per iscriversi: [email protected].

Cultura e ambiente

Dal Circolo Canottieri Piediluco viene sottolineato che «verrà riproposto anche il popolare ‘Meet-In Quiz’ in collaborazione con Legambiente, un gioco interattivo a domande che mira a sensibilizzare e informare sui temi ambientali in maniera divertente e educativa. In palio per tutti i vincitori i gadget del green-influencer. Conclusa la rassegna, presso il Centro Nautico D’Aloja saranno avviati i lavori con i fondi del Pnrr per l’adeguamento di tutti gli spazi volti a trasformare la sede federale in una struttura d’eccellenza a livello mondiale, consolidando il ruolo di Piediluco nel panorama internazionale del canottaggio.