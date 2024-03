L’Hilton sbarca a Perugia, tra turismo di lusso e nuove assunzioni

Anche Perugia avrà il suo Hilton Hotel: la famosa catena alberghiera americana di lusso si prepara a sbarcare nel capoluogo umbro con l’ingresso nel circuito dell’hotel La Rosetta di piazza Italia, che diventerà un 5 stelle, con ricadute sul territorio non solo turistiche ma anche occupazionali. Come spiega uno dei proprietari, Simone Fittuccia, in un intervista pubblicata domenica dal Corriere dell’Umbria a firma di Sabrina Busiri Vici, i lavori di restyling dell’immobile prenderanno il via a maggio, per poi concludersi a settembre 2025.

Il cantiere

Per rispondere agli standard qualitativi richiesti dalla catena sono infatti necessari alcuni interventi sui 5mila metri quadri complessivi della struttura di notevole valore storico, che dalle 87 camere attuali passerà a 74. Saranno realizzate delle suites e una palestra, più avanti anche una spa. Il ristorante – spiega ancora Fittuccia – diventerà un’area multifunzionale, dove poter prendere anche un aperitivo o lavorare al pc. Quanto al cronoprogramma dei lavori, nella prima fase riguarderanno gli spazi non vincolati dalla Soprintendenza, con 40 camere dell’hotel che rimarranno aperte per la stagione estiva 2024. Poi da novembre la chiusura sarà totale. La speranza dei titolari è che rispetto al termine fissato di settembre 2025 per la fine del cantiere, già a giugno del prossimo anno i primi clienti possano entrare nel nuovo Hilton Hotel.

L’occupazione

Buone notizie anche sul fronte occupazionale: dai 18 dipendenti attuali si passerà a 32, con il contestuale mantenimento del contratto in essere con la società esterna che si occupa delle pulizie. Tutto il personale – precisa Fittuccia- sarà formato alla Hilton University, con un successivo continuo monitoraggio degli standard qualitativi. L’obiettivo ultimo, dice ancora il titolare de La Rosetta al Corriere dell’Umbria, è ambizioso: far diventare Perugia, nelle destinazioni Hilton, la seconda tappa in Italia per il mercato internazionale, dopo il tuor classico Roma, Venezia, Milano e Firenze.