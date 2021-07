L’Italia in finale all’Europeo: la dedica per Spinazzola

«Vogliamo arrivarci per Leonardo Spinazzola, lui ci ha dato l’energia per arrivare fino in fondo e se siamo qui lo dobbiamo anche a lui». Così si era espresso il difensore dell’Italia, Leonardo Bonucci, alla vigilia della sfida di Wembley con la Spagna. E così è stato, con tanta sofferenza: gli azzurri di Roberto Mancini hanno superato la squadra guidata da Luis Enrique ai tiri di rigore per 4-2 dopo l’1-1 nei 120 minuti, guadagnando quella finale europea che mancava dal torneo in Polonia e Ucraina del 2012. Penalty decisivo di Jorginho, mentre Donnarumma pochi secondi prima aveva respinto la conclusione di Morata: festa per tutti con la maglia dell’esterno folignate – molto probabile la sua presenza allo stadio domenica sera – indossata da Insigne. Con tanto di coro a favore di telecamera per lui. Non resta che attendere l’avversaria, Inghilterra o Danimarca.

