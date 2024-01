Lite con i familiari del paziente: infermiera del 118 colpita al volto

Ancora tensione e gesti ingiustificabili nei confronti degli operatori del mondo della sanità. Questa volta ci è andata di mezzo un’infermiera del 118 operativa nella zona di Foligno che, nel corso di una lite, sarebbe stata colpita da un familiare di un adolescente nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale Usl2 di Foligno. A riportare l’accaduto è il quotidiano La Nazione. Secondo quanto ricostruito, i familiari del ragazzo avevano chiesto per lui l’intervento del 118 in ragione di uno stato di malessere che, a loro giudizio, necessitava di cure ospedaliere. Di fronte ad un supposto ritardo del mezzo di soccorso, hanno così deciso di trasportarlo autonomamente al pronto soccorso folignate. Lì è avvenuto l’incontro con l’equipaggio dell’ambulanza che nel frattempo, dopo aver raggiunto l’abitazione, era rientrata senza paziente. Di fronte alla richiesta di chiarimenti da parte degli addetti del 118 ai congiunti del giovane, la situazione si è fatta tesa e di mezzo c’è finita l’infermiera dell’ambulanza che sarebbe stata colpita al volto. Stigmatizza ad Ansa Umbria quanto accaduto, il direttore del pronto soccorso del ‘San Giovanni Battista’, Giuseppe Calabrò: «Un fatto inaccettabile – lo definisce il professionista parlando con l’Agenzia Nazionale Stampa Associata -. Si trattava tra l’altro di un paziente in codice verde con disturbi non gravi e riconducibili a uno stato influenzale. Nonostante le numerose urgenze in corso, l’ambulanza è intervenuta con le tempistiche congrue alla sintomatologia riferita».

Condividi questo articolo su