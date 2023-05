L’umbro Jacopo Santilli centra il bronzo a New York al concorso creativo internazionale

Bella soddisfazione per lo studente umbro – di Perugia ma con solide radici a Terni, dove vivono i nonni materni – Jacopo Santilli, 22 anni, che a New York ha centrato il terzo posto al concorso mondiale Young Ones, dedicato al settore pubblicitario e al design. In veste di Art Director e insieme ad altri quattro studenti dello IED di Milano coinvolti nel progetto, Jacopo Santilli – laureando in Art Direction – ha partecipato al concorso internazionale (migliaia i partecipanti da oltre 30 Paesi) organizzato da ‘The One Club for the Creativity’. Il team italiano ha ideato la campagna ‘Smiling plates’ incentrata su Verizon, la pricipale azienda di telefonia statunitense. La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta lunedì 15 maggio alla Sony Hall di New York. Il terzo posto del team dello IED – composto oltre che da Jacopo Santilli anche da Davide Bellomia, Alessia Plazzotta, Matthias Maiello e Alessandro Marchetto – è di fatto un ‘argento’ visto che le prime due piazze sono state assegnate ad una scuola statunitense.

Condividi questo articolo su