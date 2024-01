Marmore, la Trattoria del Buongusto si ferma: «Grazie. È un arrivederci»

«Questo non è un addio, ma un arrivederci. A presto». Marmore perde uno dei suoi punti di riferimenti in ambito commerciale e ristorativo: c’è la cessazione della Trattoria del Buongusto – a pochi passi dai Campacci – come annunciano gli ormai ex gestori, la famiglia Muzliukaj. Lo stop arriva dopo dodici anni di esercizio.

Il ringraziamento

«Ebbene sì, dopo dodici anni siamo – scrivono Sadri, Edona, Zaha Latifi, Edmond ed Ermonda Muzliukaj – qui a comunicarvi la cessazione dell’attività presso la nostra Trattoria del Buongusto Marmore per mancato rinnovo del contratto. Nell’ultimo mese abbiamo sentito tante, troppe cose su questa decisione, ovviamente non voluta da noi. Supposizioni e dicerie di ogni genere; ma vi rassicuriamo che nulla di tutto ciò è veritiero e senza scendere nei dettagli, i fatti avuti in tutti questi anni parlano da soli. Volevamo ringraziare tutte le persone che ci hanno sempre dato fiducia, che ci hanno scelto nelle loro occasioni importanti e ci hanno supportato in questo lungo viaggio. Non era solo lavoro, ma ci siamo sempre sentiti una grande famiglia. Inoltre, vogliamo ringraziare tutti i nostri collaboratori avuti in questi anni; volevamo ringraziare anche la Federazione italiana di canottaggio e tutti gli atleti, allenatori, dirigenti e collaboratori per aver riposto la loro fiducia nei nostri confronti». Per loro, chissà, ci sarà una ripartenza altrove a stretto giro.