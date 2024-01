Maxi intossicazione a scuola: ‘colpa’ del pranzo

Pranzo ‘indigesto’ – quello di lunedì – per diversi bambini della scuola elementare di Pianello, nel territorio comunale di Perugia. Il ritorno dalle vacanze natalizie non poteva essere peggiore per i piccoli alunni di quarta e quinta, visto che quattordici di loro, dopo aver mangiato a scuola, si sono sentiti male. Le conseguenze fortunatamente non sono state gravi – va precisato – ma neanche ‘leggere’: i sintomi – mal di pancia e vomito – sono stati quelli classici dell’intossicazione alimentare che ha creato una certa angoscia e preoccupazione nelle famiglie interessate dalla vicenda, anche se nessuno ha necessitato del ricovero. A gestire il servizio dei pasti presso la scuola elementare di Pianello non è il Comune ma sembra che la fornitura del cibo avvenga attraverso un’attività commerciale della zona, in base ad una sorta di convenzione sottoscritta dai genitori degli alunni che si fermano il lunedì pomeriggio per le attività del doposcuola. Quanto accaduto lunedì, con la scuola che ha contattato i genitori non appena è apparso chiaro che i malori erano diffusi e legati al pasto, è finito anche all’attenzione della polizia di Stato – giunta sul posto e che ha sequestrato gli avanzi di cibo per farli analizzare – e dell’autorità sanitaria, in particolare la Usl Umbria 1.

