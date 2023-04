Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì lungo l’autostrada A1 in direzione Firenze, tra i caselli di Orvieto e Fabro. Coinvolti un autoarticolato e un autocarro di una ditta che esegue lavori per la società Autostrade e che era fermo lungo la corsia di emergenza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita in seguito al sinistro e sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Orvieto per gli accertamenti e la gestione della viabilità.

