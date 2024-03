Minaccia i vicini con una scacciacani: denunciato 65enne

Minacce aggravate e detenzione abusiva di armi. Questi i reati contestati ad un 65enne di origini campane, da tempo residente ad Umbertide (Perugia) e denunciato all’autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nor della Compagnia di Città di Castello, intervenuti per sedare una lite condominiale fra l’uomo ed una coppia di origini marocchine, il soggetto avrebbe utilizzate una pistola scacciacani per minacciare i ‘rivali’. «Al culmine dell’ennesima discussione – riporta una nota dell’Arma tifernate – lo stesso si sarebbe presentato alla porta dell’appartamento della famiglia marocchina impugnando una pistola e proferendo nei loro confronti insulti e minacce di morte». La pistola e le munizioni sono state sequestrate.

