Miss Grand International: giovani ternane sugli scudi

Si chiama Marina Pierotti, è di Terni, ha 22 anni ed è la vincitrice della finalissima umbra di Miss Grand International che ha avuto luogo domenica 5 settembre presso il ‘The Circle’ di Perugia. Sul podio con lei un’altra ternana – Sofia Massarelli di 19 anni – assieme ad Asya Senesi di Città di Castello (21 anni). Sono le tre reginette umbre della bellezza che porteranno la bandiera del cuore verde d’Italia al Cineword di Roma per la finale nazionale del concorso.

La serata ha visto giovani provenienti da tutta l’Umbria sfidarsi a colpi di stile, eleganza e défilé, in un concorso organizzato da Manuel Pauselli che ha mirato a mettere al centro della manifestazione la donna e la sua unicità. Ad incoronare le miss una giuria tecnica di personaggi inerenti al mondo della moda e giornalisti del settore. Nel corso dell’evento si è svolta anche la prima edizione di ‘Miss Eleganza e Femminilità Italy’ – concorso alla sua prima edizione firmato dalla Manuel Events e dedicato alle over 30 – che ha visto la vittoria di Gloria Smacchia (categoria 30-39), Claudia Maggiurana (categoria 40-49) e Roberta Rubechi (over 50). Ha presentato la serata Stefano Mariotti.