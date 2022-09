Mondiale 3D tiro con l’arco, Arcieri Città di Terni sul podio con Sabrina Vannini

Gli Arcieri Città di Terni possono festeggiare una medaglia iridata al Rinehart world archery 3D championships 2022 – mondiale di tiro con l’arco 3D – in corso di svolgimento ai prati di Stroncone e che sabato vedrà l’atto conclusivo con le finali individuali al parco archeologico di Carsulae: Sabrina Vannini è d’argento nel mixed team in compagnia di Fedele Soria. Nell’arco istintivo sono stati superati in semifinale dalla Spagna per 79-52, quindi il trionfo sulla Gran Bretagna nella ‘finalina’ per il bronzo con punteggio di 69-64: la rimonta azzurra vale il podio. L’oro va all’Austria.

Condividi questo articolo su