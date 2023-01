Monte Priora: l’incanto della Regina innevata dei Sibillini – Le foto

di G.R.

L’uomo nella natura torna se stesso. Basta prendere la macchina, farsi due ore di viaggio e ci si può godere dei paesaggi davvero mozzafiato. Niente da togliere all’Umbria ma se si decide di cambiare aria e dirigersi verso qualcosa di nuovo, il monte Priora con la sua vetta denominata Pizzo della Regina è un’ottima alternativa. Situato nelle Marche, nel comune di Monteofortino (Fermo), è la seconda montagna più alta della catena montuosa dei monti Sibillini dopo il gruppo del monte Vettore. In questo periodo dell’anno è solitamente ricoperto di neve ed è quindi variabile quanto, con catene montate sulle ruote, si riesce a salire prima di indossare scarponi, ghette e tutta l’attrezzattura per affrontare il freddo. Domenica 15 gennaio si è riusciti a percorrere una delle strade fermandosi a poco più di 5 chilometri da un rifugio, dentro il quale non si poteva entrare ma le cui pareti offrivano un ottimo riparo dal forte vento. Da là in poco più di un’ora si riesce a salire su una delle cime passando per uno dei lati del monte. Una camminata non troppo impegnativa che vale la pena per godersi una domenica diversa dal solito.

