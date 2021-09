Montecastrilli, Carlo Mancini: «Competenza e giovani energie»

«Vogliamo riqualificare il comprensorio, con consapevolezza, competenza e giovani energie». Parole di Carlo Mancini, candidato a sindaco per Montecastrilli: domenica è stata presentata la lista ‘Insieme per cambiare’ in vista delle amministrative del 3-4 ottobre.

Mancini ci prova

La squadra è composta Alessandro Sperandei, Benedetta Parisse, Marco Paragnani, Stefania Lucarelli, Emanuele Capradossi, Franco Nardoni, Alessio Antonelli, Simona Santini, Sandro Morozzi, Elena Frasconi, Valerio Pasero e Caterina Isidori: «Guardiamo in prospettiva – le parole di Mancini – e riprendiamoci il futuro, per migliorare la vita di chi abita il nostro comprensorio. Quella del 3 e del 4 ottobre sarà una scadenza più sentita delle altre. Probabilmente perché saranno le prime elezioni dopo la pandemia; probabilmente perché tra Covid e lockdown, tutti abbiamo avuto modo di prendere – tristemente – coscienza di quanto il nostro territorio si sia impoverito, negli ultimi anni. La nostra è una scelta di visione e serietà, che punta a coinvolgere la cittadinanza, a partire dalle reali esigenze della nostra comunità. Abbiamo un’idea chiara sul che cosa fare, come, con chi e con quali risorse. Il nostro obiettivo è semplice: cercare di portare a termine ciò che è rimasto incompiuto per anni. Non abbiamo nulla contro qualcuno – ha concluso – abbiamo deciso che vogliamo essere lontani da campagne elettorali urlate e sovraesposte. Occorre investire in un cambiamento che possa portare qualcosa in più».