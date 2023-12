Montecastrilli: si ubriaca e guida, poi finisce contro un muretto. Denunciato

Denuncia per guida in stato di ebbrezza, immediato ritiro della patente e sequestro del veicolo per la confisca. Queste le conseguenze di un incidente stradale che, nella notte tra venerdì e sabato scorso, ha coinvolto un 31enne di origini romene: è uscito di strada mentre guidava la sua Peugeot, per poi finire contro un muretto di cemento ai margini dell’arteria. Ad intervenire i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Amelia: il giovane, trasportato in ospedale a Terni per le cure del caso e dimesso con prognosi lieve, è risultato con un tasso alcolemico pari ad oltre quattro volte il limite consentito.

