Montefranco, 89enne fa perdere le proprie tracce. Era caduto in un uliveto: salvato

L’allarme è scattato venerdì mattina dopo che i familiari hanno chiamato il 112. Un 89enne di Montefranco, gravato da problemi di salute, si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri del comando stazione di Arrone, con i colleghi Forestali di Terni, Narni e Ferentillo, hanno avviato le ricerche – con il coordinamento della prefettura e l’apporto del sindaco di Montefranco, Rachele Taccalozzi – e dopo circa un’ora sono venuti a capo della vicenda. L’anziano è stato individuato in una zona prossima all’abitato: era scivolato per una decina di metri lungo un pendio scosceso, finendo in un uliveto. Nonostante la caduta, l’89enne è stato trovato complessivamente in discrete condizioni, vigile seppur affaticato: affidato al personale del 118, è stato quindi trasportato all’ospedale di Terni per i necessari accertamenti.

Condividi questo articolo su