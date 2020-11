Montefranco, auto sul cemento fresco: «Chi è stato si scusi»

«Al ‘fenomeno’ che ha pensato bene di spostare transenne, avvisi e segnaletica per arrivare su via San Bernardino e affondare con l’auto nel cemento fresco, distruggendo il lavoro di anni, chiedo di presentarsi in Comune e di chiedere scusa a tutti i montefrancani»: poche parole, ma severe, quelle scritte in un post su Facebook dal sindaco di Montefranco, Rachele Taccalozzi. Allegato al messaggio, le foto che mostrano le evidente tracce dei pneumatici lasciate da un’auto su una strada dove da poco era stato posato il nuovo asfalto. Viene spontaneo chiedersi: il cittadino interessato raccoglierà l’appello?

