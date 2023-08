Montefranco: storia, musica e cultura con il ‘De Bello Rhythmico’

Tre giorni a tutta storia, musica, cultura e cibo. Con i tamburini che «riempiranno di ritmo e sonorità l’antico castello e il borgo»: tutto pronto a Montefranco per l’edizione 2023 del ‘De Bello Rhythmico’ per un intero weekend dal sapore medievale per bambini e adulti. Di seguito il programma.

Venerdì 1° settembre

ore 21.00 – Via di Sotto: Inaugurazione dell’evento con le autorità e concerto Io e i Gomma Gommas

Sabato 2 settembre

pomeriggio – Per le vie del borgo: Prove dei tamburini

ore 21.00 – Via di Sotto: Spettacolo di Fuoco della Compagnia De Lo Grifone

ore 21.45 – Via di Sotto: De Bello Rhythmico

Domenica 3 settembre

ore 16.00 – In giro per il borgo: Una volta c’era un pittore che non aveva nemmeno un colore – laboratorio per bambini (6-10 anni)

ore 17.00 – In giro per il borgo: Stessa storia, tutta un’altra musica – laboratorio per bambini (6-10 anni)

ore 18.30 – Auditorium: Figuratevi in Valnerina – Teatro dei Burattini

ore 19.00 – spettacolo dei Piccoli Sbandieratori di San Gemini

ore 19.30 – apertura della Locanda degli Artisti: stand enogastronomico con prodotti di eccellenza locali

ore 21.00 – spettacolo dei Sbandieratori di San Gemini

Per tutte le serate dell’evento attivo lo stand enogastronomico: La Locanda degli Artisti.