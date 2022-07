Montone, a settembre la prima edizione di ‘Parole a braccio’

Tre giorni di eventi per divulgare la cultura del libro e far conoscere i luoghi, la storia e la popolazione locale di uno dei borghi più belli d’Italia. A Montone nasce il festival e premio letterario ‘Parole a braccio’, organizzato dal Rotary club Fortebraccio con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (Isuc).

Il concorso letterario

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre il borgo medioevale ospiterà presentazioni, incontri, mostre e proiezioni di corti. Protagonisti saranno numerosi autori e personalità dell’ambiente letterario e culturale, locale e nazionale. Il concorso letterario – che attribuirà ai vincitori premi in denaro – è aperto a opere pubblicate nel biennio 2020/2022 e si articola in tre sezioni: narrativa e saggistica a tema storico; narrativa a tema libero; narrativa a tema ‘diversità, equità e inclusione’. Quest’ultima sezione, in particolare, è rivolta a opere che esprimono e valorizzano una cultura inclusiva, contraria a ogni forma di pregiudizio, odio e discriminazione. Le candidature si possono presentare solamente online entro sabato 30 luglio, compilando l’apposito modulo di iscrizione (https://www.rotaryfortebraccio.it/paroleabraccio/premio/).

Chi giudicherà

Le giurie sono composte da esponenti di spicco del panorama culturale, letterario, accademico e giornalistico e presiedute rispettivamente da Adriano Bei (presidente dell’associazione StoricaMente A.R.I.eS. di Montone), Stefano Gallerani (critico letterario e autore) e Emiliano Reali (giornalista e autore di romanzi sulla discriminazione e i diritti civili). La letteratura si fonde alle arti visive nella sezione cinematografica ‘Corti a braccio – Short movie awards’, curata dallo psichiatra, giornalista e critico cinematografico, Ignazio Senatore. I lavori in concorso, ispirati alla letteratura, avranno anche in questo caso come filo conduttore quello dell’inclusività. Il bando di partecipazione è pubblicato sul sito dell’evento www.paroleabraccio.it.