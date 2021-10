Terni, Team Pileri: nuova avventura

«Nuova veste di talent scout per giovani piloti di moto racing e aspiranti campioni di domani. La mission è quella di seguire giovani dotati di talento ed accompagnarli in quella che sarà la carriera professionistica». Si presenta così al pubblico il rinnovato Team Azimut Pileri a guida Pierfrancesco Pileri, ternano doc che nel corso della lunga carriera ha avuto modo di veder crescere e seguire la carriere di piloti come Fausto Gresini, Loris Capirossi e Alex Barros: martedì c’è stato lo svelamento dell’avventura 2022 a 24 anni dall’ultima esperienza in pista. La squadra correrà nel Cev (Campeonato de España de velocidad) e vedrà protagonista Fabiano Fiaccabrino ed Enej Krsevan.

L’obiettivo

«Ora voglio portare – ha spiegato Pileri nel corso della presentazione odierna in streaming – a casa i giovani che sappiano divertire e che si divertano essi stessi in pista. Questo richiederà il massimo da parte di tutti per portare a casa i migliori risultati. L’obiettivo è portare giovani piloti – ha aggiunto – come Fabiano ed Enej in un contesto in cui si impara veramente la qualità del risultato, a cui si arriva dopo una serie di step che ti permettono di crescere a livello fisico, tecnico, mentale e personale». Il Cev si svolgerà tra Jerez de la Frontera, Aragon, Barcellona, Valencia, Estoril e Portimão, in quest’ultimi due casi in terra portoghese. Nuove speranze per Pileri, fratello dell’indimenticato – campione nel mondo nel 1975 con la Morbidelli in 125 – Paolo.