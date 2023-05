MotoGp, Petrucci sfiora la top ten a Le Mans

Top ten sfiorata per Danilo Petrucci in Francia, a Le Mans, dove domenica è tornato a guidare la Ducati Desmosedici in MotoGp. Nella gara vinta da Marco Bezzecchi – da registrare una lite fisica tra Francesco Bagnaia e Maverick Viñales in seguito alla caduta di entrambi – il pilota ternano, in ‘prestito’ dalla Superbike per sostituire Bastianini, ha concluso all’11° posto alle spalle di Franco Morbidelli, a quasi trenta secondi dal primo posto. Per lui comunque la gioia di poter riassaporare l’emozione della classe regina, seppur per pochi giorni. Sul podio anche Jorge Martín e Johann Zarco.

