Muore a 48 anni il dottor Petrucci, responsabile csm di Spoleto e Valnerina

Spoleto, la Valnerina e la Usl Umbria 2 in lutto. Si è spento a soli 48 anni il dottor Alessandro Petrucci: una scomparsa «che lascia sgomenti i tanti amici e colleghi che ne hanno apprezzato l’amore e la grande passione per il lavoro», è il messaggio di cordoglio dell’azienda sanitaria locale.

La grave perdita

Petrucci, psichiatra, era il responsabile del centro di salute mentale di Spoleto e della Valnerina: «Il direttore generale Massimo De Fino, il direttore sanitario Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili porgono le più sentite condoglianze e si uniscono al dolore dei familiari per la grave perdita di un valido professionista molto stimato e apprezzato da colleghi e pazienti che, nonostante la malattia, fino all’ultimo ha voluto essere presente in servizio con dedizione, impegno, professionalità ma soprattutto grande umanità e massima attenzione nei confronti degli assistiti. La direttrice dei dipartimenti di salute mentale e delle Dipendenze della Usl Umbria 2 Sonia Biscontini, a nome di tutti gli operatori delle due strutture, esprime le più sentite condoglianze e partecipa al dolore della famiglia per la perdita dello stimato collega».