Narni, c’è chi punta sulla pesca sportiva. Con premio per i migliori pescatori

di S.F.

L’evento è curioso e riguarda il lancio di una nuova attività nel territorio comunale di Narni, in strada delle Pretare. C’è chi ha deciso di puntare sulla pesca sportiva da queste parti: si tratta dell’Associazione sportiva dilettantistica Lago A. Cesarini con debutto fissato per sabato 4 marzo. Si tratta di un’area privata data in affitto ai gestori ed è prevista l’immissione di 300 chili di trote. La particolarità riguarda ciò che avverrà due giorni prima, vale a dire giovedì: «200 chili di trote direttamente nel lago con diretta Facebook», si legge nella locandina. C’è poi il premio gastronomico per i due pescatori con maggior numero di catture. Di certo per gli appassionati ci sarà da divertirsi.