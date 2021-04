Narni, Corsa all’Anello: tre worshop nell’edizione digitale

Saranno tre i workshop che partiranno con l’evento ‘Primo Aevo’ della Corsa Anello (29 aprile -3 maggio). I laboratori, di drammaturgia, di cucina medievale e di cornamuse si terranno il 1° e il 2 maggio per poi continuare nelle settimane seguenti. I workshop fanno capo a tre progetti distinti e rappresentano il primo step di un percorso che si snoderà nei mesi futuri. I tre laboratori verranno effettuati in videoconferenza. Per info e prenotazioni, a partire dal 21 aprile, si potrà accedere alla sezione workshop (canale dedicato) del sito ufficiale della Corsa all’Anello compilando l’apposito form.

Workshop di drammaturgia

Il workshop di drammaturgia sarà il primo di una serie di laboratori che avranno come finalità la creazione di uno spettacolo unico nel suo genere, che raccolga tutte le discipline e le eccellenze che la Corsa all’Anello produce da anni, dai musici alle danzatrici, dai protagonisti delle giornate medievali ai costumi storici, divenendo un vero e proprio ‘manifesto’ della Corsa all’Anello. Fondamentale la collaborazione con Davide Sacco ed Ilaria Ceci di Narni Città Teatro, che hanno sposato e progettato l’iniziativa in perfetta simbiosi con la Corsa all’Anello, primo passo verso ulteriori future collaborazioni.

Workshop cucina medievale

Anche il laboratorio di cucina medievale rappresenta il primo step di un lungo percorso volto alla scoperta del gusto e della cultura gastronomica medievale, attraverso iniziative diversificate incentrate su specifiche categorie che consentano una conoscenza a 360 gradi come le ‘taverne mobili’ improvvisate su carri, progenitrici dello street food moderno, una ‘taverna fissa’ con cibi semplici e atmosfere fedelmente ricostruite, dai giochi da tavola ai menestrelli, ed i ricchi banchetti allestiti fra lo sfarzo delle pietanze e gli spettacoli di intrattenimento. Il percorso, ricco ed importante, sarà tenuto a battesimo da Massimo Montanari, eminenza internazionale in materia ed Elisabetta Carli, specialista di cucina medievale.

Workshop cornamuse

Infine, il corso sulle cornamuse, che vuole intraprendere la conoscenza di un nuovo meraviglioso strumento da introdurre all’interno del corteo storico della Corsa all’Anello per arricchirlo ancor più di nuove musicalità, con un insegnante d’eccezione come Goffredo degli Esposti dell’Ensemble Micrologus, altro docente di livello internazionale. Anche in questo caso il percorso sarà composto di più tappe che aprono le porte all’intero mondo della musica medievale, che potrà essere esplorato, incentrandosi di volta in volta nei variegati strumenti che lo compongono.

La presentazione

I workshop verranno presentati nell’ambito del programma dell’evento ‘Primo Aevo’ il 30 aprile alle 21 in un talk che verrà trasmesso in diretta sui canali ufficiali della Corsa all’Anello, al quale parteciperanno tutti i docenti. Per quanto riguarda gli orari, il laboratorio di drammaturgia (docente Davide Sacco) si terrà il 1° e il 2 maggio dalle 16.30 alle 18. A seguire ci saranno altre cinque lezioni a cadenza settimanale, da tre ore ciascuna da concordare con il docente. Il laboratorio di cucina (docente Elisabetta Carli) avrà luogo il 1° maggio dalle 15.30 alle 16.30 e il 2 maggio dalle 12 alle 13. I laboratori seguenti saranno da concordare a seconda dell’argomento. Il laboratorio di cornamuse (docente Goffredo degli Esposti) si terrà il 1° maggio dalle 18 alle 19. A seguire ci saranno altre sette lezioni a cadenza settimanale, di un’ora ciascuna, da concordare con il docente.

Le taverne d’asporto

Il programma di ‘Primo Aevo’, oltre ai workshop presenterà una serie di eventi che verranno trasmessi in streaming sui canali ufficiali della Corsa all’Anello e che verranno presentati a breve. Per quanto riguarda la gastronomia l’associazione Corsa all’Anello svela alcune anticipazioni che riguardano i forni e le taverne dei tre terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, aperte per i pasti da asporto. La Taverna degli Anelli del terziere Santa Maria sarà aperta per asporto e domicilio il 29 e 30 aprile e il 1°, 2 e 3 maggio a cena dalle 18.30 alle 21.30 e a pranzo il 1° e 2 maggio dalle 12 alle 14.30. Il menù presenta: vellutata di piselli con pancetta e pane croccante e arrosticini (acqua, vino in bottiglia, birra). Per info e prenotazioni: 393.5358838. Il terziere Mezule aprirà il forno con la tradizionale focaccia bianca, su ordinazione, dal 23 aprile al 9 maggio, tutti i giorni a partire dalle 19. Per info e ordinazioni: 328.7148859. L’osteria del terziere Fraporta sarà aperta per l’asporto dal 30 aprile al 3 maggio, a partire dalle 19. Il menù presenta due piatti tipici delle taverne: zuppa di fave fresche e fegatelli. Per info e prenotazioni: 348.3418989.