Narni, ‘folli’ corse in scooter e auto: il Comune si attiva

Controlli stradali ‘by night’ per la polizia Locale di Narni: martedì sera le pattuglie sono state impegnate sia in centro che a Narni Scalo, anche per verificare quanto segnalato da alcuni residenti, ovvero «scorribande di ciclomotori truccati e macchine – riporta una nota dell’assessore comunale Luca Tramini – che dalla prima serata sino a notte inoltrata disturbano la quiete pubblica dilettandosi in corse, nel centro abitato, a folle velocità e manovre pericolose». Si tratta – osserva Tramini di «un fenomeno che non solo sta regalando notti insonni alla popolazione ma che, alla luce delle acrobazie pericolose registrate anche tramite video da cittadini esasperati, mette a rischio la sicurezza stradale di pedoni e altri veicoli. E’ comprensibile l’esuberanza dei giovani – dice l’assessore – ma i cittadini narnesi hanno diritto di riposare e l’amministrazione ha il dovere di garantire la tutela dei centri abitati». I controlli di martedì sera hanno visti impegnati sei operatori con tre equipaggi, dalle ore 19 alle 24: l’attività verrà riproposta anche nei prossimi giorni.