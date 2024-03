Narni, musica live e divertimento: torna l’Ephebia Contest

Musica live e inedita sul territorio provinciale di Terni con Ephebia Contest. L’11 aprile scatteranno le serate live allo Smac di Narni per l’edizione 2024 del consueto appuntamento.

Le proposte

In campo per l’organizzazione l’assocazione Ephebia: numerose le iscrizioni arrivate sia dall’Umbria che da fuori regione per partecipare: u vincitori del contest si esibiranno sul palco di Ephebia Festival 2024 in apertura agli headliner proposti dalla direzione artistica dall’associazione. «La prima delle date del contest si terrà allo Smac (Sala Misciano Art Club) di Narni in data 11 aprile 2024 a partire dalle ore 21.30, questo anche per ricordare il legame fondamentale tra l’associazione e il Comune di Narni che ospita, sin dal 2018, Ephebia Festival». Durante la serata di giovedì – viene sottolineato – due band/solisti che propongono solo brani originali si alterneranno sul palco davanti a una giuria composta dalla direzione artistica di Ephebia, da sound designers e musicisti esperti che valuteranno i gruppi in base alle capacità tecniche di esecuzione, alla presenza scenica e a molto altro. Per questa prima data gli artisti che si esibiranno sul palco saranno Ugolatalp + Nicola Pitassio e la band Sølkatt, con la presenza in qualità di giudice esterno, di Marco Testa, compositore, sound designer e produttore ternano. «Il ritorno alla musica dal vivo si fa, ogni anno, sentire di più. L’esigenza di tornare – le parole di Akira Kikuchi, musicista e nuovo presidente dell’associazione – a raccontarsi musicalmente dal vivo sta diventando una consuetudine in alcuni ambienti considerati circuiti indipendenti come il nostro e questo vuole dire riappropriarsi di spazi, di momenti e di eventi dopo gli anni terribili della pandemia».