Narni piange Daniela Vallocchia Bacci, mezulana nel cuore

Ha suscitato profondo dolore, a Narni, la scomparsa avvenuta domenica, dopo una lunga malattia, di Daniela Vallocchia, sposata Bacci, 71 anni compiuti da pochi giorni, una delle ‘anime’ del terziere Mezule, e con questo dell’intera Corsa all’Anello. Perno della cucina dell’osteria Le Stranezze, ha reso ‘mitica’, come ricordano in molti, la sua carbonara.

Il ricordo

«Una giornata tremenda per la nostra famiglia bianconera – ha scritto in un lungo messaggio sui social il Terziere -. Il tempo è il primo nemico dell’uomo ma lei, Daniela, l’ha schivato per 3 anni e mezzo almeno, l’ha ingannato, l’ha cambiato, così come ha cambiato il suo destino stracciando qualsiasi finale che qualcuno voleva scriverle. Purtroppo è arrivato il giorno che lei ha allontanato con forza e coraggio in tutti questi anni. Abbiamo avuto l’onore di averla con noi (perché lei voleva esserci anche sopra le sue forze) sia alla Festa che alle cene di Natale, alla Propiziatoria. Inutile dire che ci mancherà anche se sappiamo che sarà sempre con noi e cercheremo un modo per onorare la sua figura anche per i prossimi anni. C’ha regalato tanto tempo e solo grazie alla sua forza è riuscita a stare con noi, ma soprattutto con la sua famiglia, più del tempo che avrebbe potuto qualsiasi altra persona. Ma alla fine ha deciso di salutarci e non possiamo che stare qui, uniti, come al solito, ad abbracciare Giulio, Guido, Gabriele e Antonio, la sua famiglia».

Gli altri messaggi

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quelli dall’Ente Corsa all’Anello e dal terziere Fraporta. «La tua forza, tenacia e attaccamento alla vita resterà da esempio, come l’amore per i tuoi ragazzi e tutti noi. Narni e la Corsa all’Anello non ti dimenticheranno mai e sarai per sempre mamma Daniela» ha scritto l’Ente. «Non è necessario essere dei giganti per lasciare un vuoto incolmabile sulla terra…basta aver avuto un cuore grande come il tuo, per restare nella nostra memoria per sempre» gli ha fatto eco Fraporta.