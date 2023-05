Narni: rogo di Santa Lucia. Tre intossicate e diversi evacuati

Aggiornamento ore 17.15

Secondo quanto appreso, l’incendio si è sviluppato all’interno dell’abitazione dove vive una donna di circa 80 anni. Le operazioni di salvataggio dei carabinieri del comando stazione di Narni e dei vigili del fuoco di Terni hanno consentito di mettere al sicuro l’80enne, così come un’altra donna anziana, con problemi di deambulazione, residente al piano superiore rispetto a quello del rogo. Le due anziane sono rimaste intossicate e quindi trasportate in ospedale, così come la badante di una delle due. Nessuna di loro, fortunatamente, sembra aver riportato gravi conseguenze. I tutto – si apprende – sono circa quindici le persone sfollate, otto delle quali verranno ospitate in strutture ricettive del Narnese, a spese del Comune. Sul posto, per verificare l’accaduto, si è portato anche il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli.

Aggiornamento ore 16.25

I vigili del fuoco fanno sapere che Aggiornamento «a seguito della verifica tecnica ad opera del funzionario del comando, è stato interdetto l’accesso a tre appartamenti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igenicità. Si tratta precisamente di quello oggetto del sinistro e quelli sottostante e sovrastante, per un totale di cinque persone. Tre sono quelle che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari presso il pronto soccorso».

Aggiornamento ore 14.36

Di seguito l’aggiornamento da parte dei vigili del fuoco ternani: «L’incendio ha interessato un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di quattro piani, per un totale di dieci appartamenti. Sono stati evacuati, a titolo precauzionale, tutti gli occupanti dello stabile, circa venti persone. Attualmente l’incendio è spento ed è in atto una verifica strutturale da parte del funzionario di guardia giunto sul posto».

Intervento dei vigili del fuoco di Terni e dei carabinieri di Narni nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 13, per un incendio che ha interessato un’abitazione in via Sant’Urbano, nella frazione di Santa Lucia (Narni). Il personale del 115 ha domato le fiamme e proceduto all’evacuazione delle persone residenti nella casa gravemente danneggiata dall’incendio e in altre due adiacenti, in questo caso per precauzione. Si è poi proceduto all’avvio delle operazioni di bonifica e smassamento dei materiali presenti nell’appartamento. In corso di valutazione le condizioni di agibilità del piano interessato dalle fiamme. Il bilancio per i coinvolti parla di tre persone – altrettante donne – lievemente intossicate e soccorse dal 118: le loro condizioni non sarebbero, fortunatamente, preoccupanti. In corso le indagini dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per risalire alle cause del rogo. Nota a margine: l’autoscala per le even tuali necessità di soccorso, che non si sono presentate, è dovuta partire dal comando provinciale di Rieti causa indisponibilità di quella in uso al comando ternano che, si apprende, sarebbe piuttosto datata e soggetta a frequenti guasti.