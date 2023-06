Narni: ruba a casa del nonno, il fratello lo scopre e sono botte e minacce. Nei guai 19enne narnese

Per rubare le cose – beni e preziosi – approfittava dell’assenza del nonno, ma più spesso della sua comprensione, pietà. Tutto è finito quando è subentrata la violenza, la minaccia. A quel punto la vicenda è finita all’attenzione dei carabinieri del comando stazione di Narni che hanno denunciato un 19enne del posto per tentata rapina aggravata e furto. Teatro dei furti, ripetuti nel tempo e che parlano di ammanchi complessivi per circa mille euro, è un’abitazione situata nelle campagne del Narnese, dove vive un 90enne.

L’aggressione

A rivelare la pesante situazione, a fine aprile, è stata la violenta lite scoppiata fra il 19enne e il fratello maggiore, con quest’ultimo che vive insieme al nonno e che lo aveva scoperto mentre rubava delle cose all’interno dell’abitazione in questione. Immediata o quasi la colluttazione a suon di botte, durante la quale il 19enne aveva anche afferrato un lungo coltello da cucina, minacciando il fratello. Poi si era dato alla fuga, quella volta senza rubare, mentre il fratello maggiore era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118.

L’indagine

Appreso l’accaduto, il nonno 90enne non ha inteso tollerare altre condotte da parte del nipote-ladro e lo ha denunciato ai carabinieri narnesi. Che hanno raccolto tutti gli elementi utili, a partire dalle testimonianze, e hanno riportato della vicenda alla procura della Repubblica di Terni per l’avvio del procedimento penale.