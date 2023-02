Narni Scalo: droga e bivacchi all’ex Spea. Scatta il blitz dell’Arma con elicottero e cani

Lunedì 30 gennaio i carabinieri della Compagnia di Amelia, insieme ai colleghi della stazione forestale di Narni, alle unità cinofile antidroga di Roma e ad un equipaggio del nucleo elicotteri di Roma Urbe, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio. Primo obiettivo, il contrasto allo spaccio di droga a Narni Scali, in particolare nella zona di Sant’Anna (ex Spea).

Inseguiti e fermati

«Il servizio – spiega una nota dell’Arma – ha permesso di individuare e smantellare tre ‘bivacchi’ di fortuna. Sorpresi sul posto due soggetti che, alla vista dei militari, si sono dati alla fuga. Inseguiti a piedi e localizzati grazie al supporto determinante e in tempo reale dell’equipaggio dell’elicottero, sono stati raggiunti e fermati in due diversi punti anche dall’unita cinofila». Decisivo anche il contributo «di un carabiniere nel Nor di Amelia che, libero dal servizio, ha intercettato uno dei soggetti che aveva oltrepassato i binari ferroviari, nella zona del Conad di Narni Scalo, dirigendosi verso il centro abitato».

Denunciati

I militari non hanno trovato droga ma hanno accertato «che i due uomini, di origini marocchine, erano irregolari sul territorio italiano in quanto entrambi gravati da ordini di espulsione emessi rispettivamente dalle questure di Messina e Grosseto. Sono stati quindi accompagnati presso la questura Terni per l’attivazione della procedura di espulsione e denunciati entrambi per il mancato rispetto dell’ordine di espulsione, nonché, solo per uno dei due, per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto il materiale è stato sgomberato e recuperato da Asm Terni per lo smaltimento».