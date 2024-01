Narni Scalo: investe donna sulle strisce e fugge. Testimone insegue il ‘pirata’ e prende la targa

Una 46enne residente a Montecastrilli (Terni) è stata investita, nella tarda mattinata di in via Tuderte a Narni Scalo (altezza bivio Capitone), da un’autovettura il cui conducente si è poi allontanato senza fermarsi. A spiegare l’accaduto – concluso con il rintraccio del conducente – è l’assessore comunale alla polizia Locale, Luca Tramini. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali – spiega l’amministratore – «quando è sopraggiunto un veicolo che l’ha presa in pieno senza fermarsi per prestare i soccorsi. Fortunatamente – spiega Tramimi – dietro all’investitore c’era un giovane ragazzo che si è messo all’inseguimento riuscendo a leggere il numero della targa. Poi il giovane ragazzo è tornato sul loco dell’incidente aspettando l’arrivo della polizia Locale, informandola dell’accaduto. La donna, soccorsa, non sembra essere in pericolo di vita (ha riportato lesioni in particolare ad un piede e alla testa, ndR) e la polizia Locale di Narni, grazie anche all’utilizzo del TargaSystem su via tuderte, ha avuto contezza e conferma delle testimonianze ed avvisato il magistrale di turno per dare il via all’indagine di conferma della dinamica e mettere in atto le procedure del caso».

Condividi questo articolo su