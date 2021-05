‘Narnia festival’, torna il Campus internazionale

Torna il campus internazionale del Narnia Festival, la manifestazione di arte, musica e cultura, giunta alla 10° edizione, che quest’anno si svolgerà dal 30 giugno al 1° agosto nel centro storico di Narni. Il campus è rivolto in particolare ai giovani che vogliano diventare professionisti dello spettacolo sotto la guida di insegnanti altamente qualificati e riconosciuti in tutto il mondo. Il programma didattico prevede infatti corsi, workshop e masterclass di musica, canto, danza, coreografia e recitazione. Il campus è organizzato dalla Narnia Arts Academy, patrocinato da Comune di Narni, Comune di Terni e Provincia di Terni, e realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal professor Emmanuele F. M. Emanuele, e della Fondazione CARIT.

Un campus di respiro internazionale

«In questi dieci anni, il Narnia Festival ha rappresentato un appuntamento di altissimo livello sia per il prestigioso programma di concerti e spettacoli aperti al pubblico, sia per la proposta formativa del nostro campus internazionale che nelle precedenti edizioni ha visto la partecipazione di oltre trecento studenti all’anno provenienti da tutto il mondo», spiega il maestro Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale, presidente della Narnia Arts Academy e direttore artistico del festival. «Anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, il campus proporrà una serie di corsi e workshop di altissimo livello, tenuti da docenti di scuole molto note sia in Italia che all’estero, come la newyorkese The Juilliard School. I giovani studenti potranno anche seguire gli spettacoli serali e incontrare gli artisti. Alcuni di loro avranno inoltre la possibilità di debuttare a New York e in altri importanti palcoscenici nell’ambito dei nostri programmi internazionali».

Corsi e docenti

Il programma didattico del Narnia Festival 2021 prevede i seguenti corsi: campus internazionale per strumentisti; International Vocal Arts Program per cantanti e debutto in opere liriche; Workshop di Recitazione, con corsi di teatro e incontri con attori; Narnia Dance, campus di danza e coreografia; Narnia Tango, workshop per tutti i livelli, pratica, milonghe; Junior Masterclass, iniziativa ludico-didattica dedicata ai bambini dai 6 anni in su; Narnia Culture&Leisure, corsi culturali ed escursioni guidate per turisti e accompagnatori degli studenti del campus. Questi corsi vedranno la partecipazione di docenti delle più importanti scuole internazionali, tra cui The Juilliard School e Mannes College di New York, Mozarteum di Salisburgo, Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, University of Miami, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale di Bologna e Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Per iscrizioni al campus, scrivere a: [email protected] Per informazioni sul Narnia Festival 2021: www.narniafestival.com