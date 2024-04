Mezzo chilo di hashish nascosto nel frigo. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Todi nell’abitazione di un 28enne di Marsciano: per il giovane è scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio. Era stato trovato in possesso della droga durante un controllo in centro e la successiva perquisizione domiciliare ha fatto venire alla luce il resto. Sequestrati due panetti da 100 grammi e decine di dosi già confezionate, pronte per essere vendute. Ora si trova in carcere.

Condividi questo articolo su