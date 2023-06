Nel carcere ‘piove’ droga: la polizia penitenziaria se ne accorge e la sequestra

Un etto di hashish e circa 50 grammi di cocaina: questa la droga sequestrata dalla polizia penitenziaria di Orvieto nell’ambito di un’operazione messa a segno giovedì all’interno del carcere della Rupe. Gli agenti, coordinati dal sostituto commissario Andrea Marricchi, sono intervenuti dopo essersi resi conto che dall’esterno era stato gettato un pacchetto: dentro c’era la sostanza stupefacente. A rendere noto l’accaduto è Fabrizio Bonino del sindacato Sappe: «Gli uomini della penitenziaria di Orvieto – spiega – e in particolare l’assistente capo coordinatore presente in quell’area esterna, al quale va un particolare plauso per la scaltrezza dimostrata, hanno impedito il peggio». L’auspicio di Bonino è che «il buon risultato degli uomini e delle donne della penitenziaria, venga apprezzato e soprattutto valutato per ripristinare i numeri della pianta organica ormai drasticamente carente. Auspico una immediata proposta di encomio per l’assistente capo coordinatore che ha brillantemente stroncato sul nascere lo spaccio delle droghe sequestrate all’interno dell’istituto».

