Nera Montoro: Purify inaugura nuovo impianto

La Purify Srl, alla presenza delle istituzioni comunali di Narni e dei rappresentanti di Confindustria, ha inaugurato giovedì a Nera Montoro (Narni) un nuovo impianto di trattamento di rifiuti liquidi conto terzi. La struttura, per un investimento complessivo di 9 milioni di euro, è composta da una sezione di trattamento chimico fisico ed una biologica.

Costante crescita

Al vertice tecnico ed amministrativo di Purify Srl c’è Pierluigi Ruopoli, giovane imprenditore già titolare dell’impresa A.T.P. – Appalti Tecnologie Progettazione Ambienti e Costruzioni fondata nel 2006 come ditta individuale. Ingegnere specializzato nel settore della depurazione dei reflui e rifiuti liquidi, è oggi alla guida di Purify, azienda in continua crescita grazie alla volontà di investire nell’innovazione tecnologica e in sistemi di trattamento all’avanguardia. E si punta al miglioramento costante: «All’obiettivo di conduzione della bonfica delle acque di falda intrapreso dal 2016 oggi – afferma Ruopoli – si lega l’attivazione di un’installazione di trattamento rifiuti liquidi conto terzi, al servizio del territorio ed in particolare della provincia di Terni. Dalla personale specializzazione nella depurazione dei reflui nasce quella che oggi è, oltre ad una vera e propria passione, una missione».