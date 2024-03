Nome falso e furto al centro fisioterapico: arrestata 47enne di Petrignano d’Assisi

Una 47enne di Petrignano d’Assisi è stata arrestata dai carabinieri del locale comando stazione, su ordine del gip di Perugia, per le ipotesi di reato di sostituzione di persona e furto. La misura applicata è quella dei domiciliari. Nei primi giorni di marzo – spiega una nota della procura di Perugia che ha coordinato le indagini – la donna «si era presentata presso un centro fisioterapico della zona con un falso nome, lamentando diversi problemi fisici per i quali richiedeva una consulenza per successive terapie mediche riabilitative. Dopo essere stata valutata dal medico, fissava con la segretaria del centro i vari appuntamenti e, approfittando della momentanea assenza dalla reception di quest’ultima, le sottraeva il portafogli custodito all’interno della borsa contenente effetti personali e la somma di 250 euro. L’attività di indagine svolta a seguito della denuncia della parte offesa nonché l’escussione di alcuni testimoni – prosegue la nota -, consentivano di identificare la donna e le sue reali generalità». Alla luce di quanto emerso e dei precedenti a carico della donna per fatti analoghi, la procura ha chiesto ed ottenuto l’arresto. «Il gip, valutata la personalità dell’indagata come quella di una persona dedita a commettere reati contro il patrimonio, non solo furti ma anche ricettazione, state un elevato pericolo di reiterazione del reato, ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione».

