Nuova protesta del comitato ‘agricoltori traditi’ ad Orte. Viabilità rallentata sul raccordo

Viabilità congestionata mercoledì mattina lungo il raccordo Terni-Orte, in entrambe le direzioni ma in particolare verso Orte, a seguito della nuova protesta del ‘comitato agricoltori traditi’ che, dopo il presidio di lunedì, hanno raggiunto con diversi mezzi da lavoro – trattori e furgoni – la rotatoria antistante il casello autostradale A1 di Orte. Controllati a vista dalle forze dell’ordine, i manifestanti sono rimasti sulla rotonda per poi effettuare un giro della stessa. Nel mirino della protesta, che ha una portata nazionale, ci sono finite le politiche comunitarie, in particolare sul piano delle importazioni, ma anche le banche ed il Governo.

Condividi questo articolo su