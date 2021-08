Oltre 100mm di pioggia in un’ora nel Perugino: allagamenti e disagi

Da caldo e siccità agli allagamenti il passo è, evidentemente, breve. Visto che nel pomeriggio di lunedì il Perugino è stato bersagliato dall’attesa ondata di maltempo che, però, non si è limitata a qualche acquazzone. Violenti temporali hanno infatti causato allagamenti di strade e spazi privati, la caduta di alberi e rami e tutti i disagi che il maltempo – quando è forte – comporta. Superlavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia che, già gravati in questi giorni da numerosi e complessi incendi boschivi, sono passati nel giro di poche ore dalle fiamme alle strada ridotte a ‘piscine’. Interventi che riguardano soprattutto la zona dei ‘Ponti’.

Aggiornamento ore 18.30

Sono oltre 70 gli interventi in coda per i vigili del fuoco della centrale di Perugia e del distaccamento di via Cavour. I danni sono soprattutto relativi ad allagamenti e piante cadute o pericolanti. Anche le squadre antincendio boschive di Perugia e Spoleto stanno operando per interventi di soccorso legati al maltempo. La squadra del 115 del distaccamento di Castiglione del Lago è intervenuta a Passignano sul Trasimeno per alcuni alberi caduti.

Aggiornamento ore 16.15

Al momento – riferisce il 115 perugino – ci sono 40 interventi in attesa per piante, rami e allagamenti nella zona tra Ponte Pattoli e Ponte San Giovanni.