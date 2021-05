Intervento dei vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di domenica, nella centralissima via degli Orti, ad Orvieto (Terni). Il motivo: un tratto di circa 3 metri di un muro in tufo è crollato. Nessuno è rimasto coinvolto nell’accaduto ma la strada è stata ovviamente chiusa per il ripristino delle condizioni di sicurezza e le analisi relative alla stabilità della restante parte del manufatto.

