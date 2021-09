Orvieto, furto alla ‘Mr. Tamburino’: ritrovata parte della refurtiva

Il furto risale allo scorso maggio, quando di notte ignoti avevano forzato la porta di ingresso dell’associazione giovanile ‘P285 – Mr. Tamburino’ di Orvieto (Terni). Nell’occasione i ladri si erano portati via strumenti musicali e materiale per l’amplificazione. Da quell’episodio erano scaturite una gara di solidarietà da parte di diversi cittadini ed anche accurate indagini da parte dell’Arma orvietana. Alla fine i militari del comando stazione della Rupe sono riusciti a risalire ad un 42enne pregiudicato residente a Panicale (Perugia) nella cui abitazione sono stati trovati alcuni degli strumenti musicali trafugati, un mixer e un subwoofer. Il materiale è stato così recuperato e restituito ai ragazzi della ‘P285 – Mr. Tamburino’ mentre il 42enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

