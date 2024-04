Orvieto: incidente agricolo, perde la vita uomo di 66 anni

Tragico incidente agricolo nel primo pomeriggio di martedì ad Orvieto (Terni), nella zona di Acquafredda, dove un 66enne del posto – Roni Mocio – ha perso la vita mentre stava manovrando un piccolo trattore da frutteto: secondo quanto appreso, per cause in corso di accertamento il mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciandolo. Il fatto è accaduto su un terreno di proprietà della stessa vittima. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Orvieto. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso. Purtrppo inutili i soccorsi portati dal personale del 118, intervenuto unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento della Rupe. Profondo il cordoglio ad Orvieto e non solo per la scomparsa del 66enne, molto conosciuto e stimato.

Condividi questo articolo su