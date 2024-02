Orvieto: scatta la ‘cena al buio’. Appuntamento lunedì

Una ‘cena al buio’ per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche legate alla vista: si terrà lunedì 26 febbraio presso la pizzeria risto-pub ‘Le mille e una notte’ di Orvieto (piazza del Popolo, 17) al costo di 32 euro. Il menù prevede quattro portate e il dessert, per informazioni e prenotazioni (entro la mattinata di sabato 24 febbraio) è possibile contattare il numero 338.2989234. L’organizzazione è curata dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti della provincia di Terni, presieduta da Daniele Maccaglia. «L’Unione italiana ciechi e ipovedenti – spiega Maccaglia – si occupa di chi ha problemi di vista, dall’infanzia, supportando anche i genitori, all’età giovanile, adulta, agli anziani. Promuoviamo l’autonomia, la mobilità, la divulgazione e conoscenza di strumenti e ausili in grado di rendere le persone molto più indipendenti. Si va dal materiale scolastico a tanti strumenti per l’autonomia quotidiana, convenzioni con taxi e altre forme di trasporto, indichiamo anche prodotti comuni che hanno implementazioni di accessibilità per chi ha problemi di vista, con particolare attenzione all’integrazione sociale». L’iniziativa ad Orvieto, secondo il presidente di Uici Terni, «ha consentito di avvicinare la nostra realtà ad un territorio pieno di bisogni. Come quelli rappresentati dalle persone anziane che iniziano a perdere la vista e non hanno grossi riferimenti, per loro, per i familiari, per le soluzioni tecniche che possono aiutarle e anche per le prestazioni di invalidità che possono chiedere».

