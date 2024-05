Workshop a San Gemini: energia e sviluppo sostenibile al centro dell’agenda

Si terrà il prossimo 10 maggio al Grand Hotel San Gemini il workshop, organizzato dall’associazione Più Umbria, incentrato sul ruolo dell’energia nello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla condivisione di idee tra esperti del settore. Al centro del confronto, temi come la decarbonizzazione, la mobilità elettrica e la transizione energetica. La mattinata inizierà con i saluti del sindaco di San Gemini, Luciano Clementella, e dei rappresentanti dell’associazione Più Umbria, Antonio Tacconi e Vanio Ortenzi. Alle ore 10 prenderà la parola Roberto Morroni, assessore della Regione Umbria, per illustrare il sostegno alla transizione energetica, seguito da Antonio Colavecchio, presidente CSEA, che parlerà del ruolo dell’intelligenza artificiale in questo contesto. Durante la mattinata verranno affrontati diversi focus tematici tra cui la decarbonizzazione, il ruolo della mobilità elettrica e le strategie per l’autonomia energetica. Esperti come Edoardo Croci dell’università Bocconi-Milano e Massimo Ceraolo dell’università di Pisa, guideranno le discussioni su questi temi, con l’obiettivo di approfondire le sfide e le opportunità legate alla transizione energetica. La mattinata si concluderà con una panoramica sulla ricerca scientifica a sostegno della transizione energetica, presentata da Gilberto Dialuce, presidente dell’ENEA, e un’informativa sulla necessità, attrattività e fattibilità di una transizione energetica realistica, a cura di Fabio Pistella, già presidente del CNR.

