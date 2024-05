Südtirol-Ternana 4-3: rocambolesca sconfitta

di Gianni Giardinieri

Commentare un match che termina 4-3, con la Ternana per ben due volte in vantaggio, poi ripresa ed infine sorpassata, è esercizio non facile. Aiuta però, e molto, partire dall’episodio chiave della partita, ovvero l’espulsione- assurda- di Boloca per doppia ammonizione. Secondo giallo assolutamente eccessivo ed esposto dal mediocre Monaldi troppo a cuor leggero. Eppure anche dopo questa “mazzata”i ragazzi di mister Breda avevano trovato la forza di portarsi di nuovo in vantaggio, con un Luperini super. Poi il rigore di Casiraghi ed il gol finale di El Kaouakibi, per un finale che lascia un grande amaro in bocca, perché il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Nella stessa giornata lo Spezia batte il Palermo e si porta a 40, staccando di tre punti Ternana ed Ascoli, quest’ultimo sconfitto in casa dal Cosenza. Risultato questo buono in ottica salvezza per i rossoverdi.

Primo tempo

A tre giornate dalla fine e con la necessità assoluta di dimenticare la sconfitta interna con l’Ascoli, che ha complicato ancor più le chances di salvezza della Ternana, mister Breda estrae il coniglio dal cappello e propone dal primo minuto Di Stefano nel ruolo di quinto di centrocampo a sinistra, preferendolo a Carboni. Posizione in realtà già vista quest’anno in casa contro il Parma e che aveva dato buoni risultati. Proiezione più offensiva quindi per le Fere. Raimondo torna titolare al centro dell’ attacco. Per il resto stessa formazione scesa in campo lo scorso sabato. Cambia assetto anche il Südtirol, con due sottopunte dietro ad Odogwu, intuendo le difficoltà della formazione rossoverde nel giocare contro due trequartisti avversari. Inizio titubante della Ternana, con i primi minuti passati a guardare l’avversario manovrare, seppur senza grandi problemi. Problema che invece si trasforma in gol al minuto 8, con Molina che trova Tait in area: il cross del capitano del Südtirol è lento ma preciso e Odogwu insacca di testa, con Boloca che non riesce a contrastare lo strapotere fisico del centravanti bolzanino. Fere remissive e come imbambolate. La reazione arriva al 14′, con Boloca che di testa in area prolunga per Raimondo. La conclusione in scivolata termina di poco fuori. Al 16′ azione personale di Pereiro: tiro centrale che non impensierisce Poluzzi. Un minuto dopo disimpegno sbagliato di Boloca e Odogwu si ritrova palla sui piedi appena dentro l’area: il piattone è preciso ma Vitali sventa con una bella parata in angolo. ‘El Tonga’ Pereiro accende la luce al minuto 22 e pareggia il punteggio: grande apertura di Amatucci che pesca Casasola con un lancio di trenta metri; l’esterno argentino la rimette in mezzo di prima e l’uruguagio, sempre di prima, piazza un piattone imprendibile per Poluzzi. Il sorpasso delle Fere arriva undici minuti dopo, al 33′: assist di Casasola e stacco imperiale di Luperini che non lascia scampo al portiere del Südtirol. La squadra di Bolzano si rifà sotto al 36′ con una conclusione di Casiraghi bloccata in extremis da Dalle Mura. Al 42′ il Südtirol si vede annullare dal Var (giustamente) un gol di Molina per fallo di mano dello stesso. Un minuto dopo De Boer deve lasciare il campo per un colpo al rene destro: al suo posto Favasuli.

Secondo tempo

Al 50′ Casiraghi palla al piede arriva al limite e tenta un passaggio filtrante: la palla sbatte su Dalle Mura e si trasforma in un assist per lo stesso numero dieci che di sinistro fa il 2-2. Al 57′ la Ternana ha una potenziale occasione con Di Stefano che piazza un cross tagliente: Luperini per un soffio arriva in ritardo all’appuntamento con la palla. Due minuti dopo secondo giallo per Boloca e conseguente espulsione: l’intervento del difensore rossoverde su Casiraghi non sembra particolarmente falloso ma l’arbitro Monaldi opta per una punizione oggettivamente eccessiva. Al 66′ una Ternana mai doma trova il nuovo vantaggio: ancora assist dal fondo di Casasola e tap in di Luperini da zero metri. Prima la fantastica apertura di Pereiro per l’ esterno argentino. Al 70′ rigore per il Südtirol dopo lunga revisione al Var: Sorensen in un contrasto con Odogwu tocca prima la caviglia destra del centravanti bolzanino e poi la palla. Casiraghi trasforma dagli undici metri con un rasoterra angolatissimo. All’ 85′ il Südtirol trova il 4-3: Odogwu protegge palla, la scarica su Rover che calcia in porta. Vitali compie un miracolo deviandola in angolo ma El Kaouakibi sulla ribattuta la mette dentro con un destro radente.

Tabellino

Südtirol (3-4-2-1): Poluzzi, Scaglia, Arrighoni, Casiraghi, Tait (Cap), Davi, Kurtic, Giorgini, Masiello, Molina, Odogwu. All.: Federico Valente

Ternana (3-5-2): Vitali, Boloca, Dalle Mura, Lucchesi, Casasola (Cap), Luperini, Amatucci, De Boer, Di Stefano, Pereiro, Raimondo. All.: Roberto Breda

Arbitro: Marco Monaldi

Assistenti: Christian Rossi e Vittorio Di Gioia

IV Ufficiale: Aleksandar Djurdjevic

Var: Giampiero Miele

Avar: Giacomo Paganessi

Marcatori: 8′ Odogwu (S); 22′ Pereiro (T); 33′ Luperini (T); 50′ Casiraghi (S); 67′ Luperini (T); 74′ Casiraghi (S) rig.; 85′ El Kaouakibi (S)

Ammonizioni: 12′ Davi (S); 27′ Boloca (T); 47′ Kurtic (S); 56′ Vitali (T); 63′ Casiraghi (S); 69′ Pereiro (T)

Espulsioni: 59′ Boloca (T) per doppia ammonizione

Sostituzioni: 53′ Favasuli per De Boer (T); 58′ El Kaouakibi per Tait (S); 60′ Sorensen per Raimondo (T); 83′ Rover e Merkaj per Davi e Arrigoni (S); 87′ Dionisi, Carboni e Viviani per Lucchesi, Amatucci e Luperini (T)