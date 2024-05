Terni: auto contro scooter all’incrocio Brenta-Piave. In ospedale un 18enne

Incidente stradale nella serata di mercoledì al ‘solito’ incrocio fra viale Brenta e via Piave, a Terni. L’impatto è stata fra una Fiat Panda della Usl Umbria 2 ed un ciclomotore con in sella un ragazzo di 18 anni. Quest’ultimo, finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ per diagnosi e relative cure mediche. Sul posto per i rilievi, gli agenti della polizia Locale ternana (ufficio incidenti) e gli operatori di Area Sicura per la pulizia dei detriti.

